Der zuständige Ausschuss unterstützte die Ratifizierung des Bodenschutzabkommens

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Ausschuss für internationale Politik hat die Ratifizierung des Erdölabkommens zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten als Grundlage und in seiner Gesamtheit unterstützt.

Dies gab der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak bekannt.

Er wies darauf hin, dass der Ausschuss vorgeschlagen habe, den Text des Gesetzentwurfs um die folgenden Klauseln zu ergänzen:

- Alle zusätzlichen Vereinbarungen über die Einrichtung des Wiederaufbaufonds können diesem Abkommen nicht widersprechen.

- Dieses Abkommen gilt in der gesamten Ukraine innerhalb der international anerkannten Grenzen.

Ihm zufolge stimmten 11 Mitglieder des Ausschusses dafür, eines enthielt sich und zwei nahmen nicht an der Abstimmung teil.

Schelesnjak merkte an, dass die Ratifizierung in der Rada am 8. Mai stattfinden wird.

Zur Wiederholung:

Am 1. Mai unterzeichneten die ukrainische Wirtschaftsministerin Julija Swyrydenko und der US-Finanzminister ein Abkommen über Mineralien.

Am 2. Mai legte die Regierung der Werchowna Rada ein Abkommen zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten über die Einrichtung des Investitionsfonds für den Wiederaufbau zur Ratifizierung vor.

Am selben Tag äußerte Ministerpräsident Denys Schmyhal die Hoffnung, dass die Werchowna Rada das mit den USA unterzeichnete Abkommen über Bodenschätze bis zum 8. Mai ratifizieren wird.