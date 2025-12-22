Angriff auf die Region Schytomyr: Fotos von den Nachwirkungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Vier Mitarbeiter von Ukrsalisnyzja wurden durch den russischen Drohnenangriff verletzt. Sie wurden aus den beschädigten Lokomotiven evakuiert.

In der Region Schytomyr wurden infolge des russischen Drohnenangriffs auf Objekte der Energie- und Verkehrsinfrastruktur der Region vier Mitarbeiter von Ukrsalisnyzja verletzt. Dies berichtete der Pressedienst des staatlichen Notdienstes am Montag, den 22. Dezember.

„Es gab einen Unfall auf den Bahngleisen. Rettungskräfte evakuierten die Opfer aus den beschädigten Lokomotiven und übergaben sie den Sanitätern“, heißt es in der Meldung.

Die Pioniere der staatlichen Rettungsdienste untersuchten die Gebiete auf explosive Gegenstände.

„Alle Brände wurden beseitigt, die Wiederherstellungsarbeiten gehen weiter. Vor Ort arbeiten Retter, Vertreter aller Rettungsdienste, Ukrzaliznytsy und Freiwillige des Ukrainischen Roten Kreuzes“, fügte der staatliche Rettungsdienst hinzu.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich am 22. Dezember im Morgengrauen in der Nähe von Korosten in der Region Schytomyr ein Eisenbahnunglück ereignet hat, in das ein Güter- und ein Personenzug verwickelt waren. Ein Güterzug von Ukrsalisnyzja ist entgleist, wahrscheinlich aufgrund eines russischen Drohnenangriffs.