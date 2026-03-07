Die Ukrsalisnyzja hat die meisten der durch die Angriffe der Russischen Föderation beschädigten Streckenabschnitte wiederhergestellt, und die Züge kehren zu ihren Fahrplänen zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukrsalisnyzja hat die meisten beschädigten Streckenabschnitte nach dem nächtlichen Beschuss wiederhergestellt und bringt die Personenzüge schrittweise wieder in ihren Fahrplan und auf ihre üblichen Strecken zurück.

Dies teilte das Unternehmen mit.

Insbesondere führten die Eisenbahner Arbeiten in den Regionen Schytomyr, Winnyzja und Riwne durch, wo sie Gleise, Oberleitungen und Masten reparierten.

Derzeit dauern die Arbeiten in der Region Schytomyr an, wo durch den Einschlag einer großen Anzahl von Drohnen erhebliche Schäden an den Gleisen festgestellt wurden.

„Aufgrund der Umleitungen kommt es daher zu Verspätungen bei einer Reihe von Zügen. Sie können die Bewegung Ihres Zuges auf der Website uz-vezemo verfolgen. Die Verspätungszeit kann sich ändern“, teilte „Ukrsalisnyzja“ mit.