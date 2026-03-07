Nur Crossover-Modelle? In der Ukraine wurden die zehn Finalisten für die Auszeichnung „Auto des Jahres 2026“ bestimmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Fahrzeuge haben die besten Chancen auf den Sieg? In der Ukraine wurden die zehn Finalisten der Aktion „Auto des Jahres in der Ukraine 2026“ bestimmt. Aus diesen zehn Fahrzeugen wird der Gewinner der Hauptkategorie der Aktion – das Auto des Jahres 2026 – ausgewählt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Organisatoren der Aktion.

Gemäß dem Ablauf der Aktion wird eine Expertenjury diese Fahrzeuge in Kürze auf einer Testfahrt prüfen und ihre Stimmen für die Haupt- und Nebenkategorien abgeben.

Anhand der Gesamtpunktzahl der Experten- und Publikumsjury wird der Gewinner in der Haupt- und den Nebenkategorien ermittelt.

Die Kandidaten für die Hauptkategorie „Auto des Jahres 2026“ sind:

Audi A6

BMW iX

Chery Tiggo 4 Hybrid

Cupra Formentor

Mercedes-Benz G 580 EQ

Peugeot 3008

Renault Duster

Skoda Enyaq

Subaru Forester