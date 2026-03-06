Die Automodelle, die von Ukrainern im Februar am häufigsten erworben wurden, wurden bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Bestseller unter den Neuwagen bleibt der japanische Crossover Toyota RAV4.

Im Februar wurden rund 4.400 neue Pkw in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen, von denen 63 % an Privatkunden und 37 % an juristische Personen verkauft wurden. Dies gab UkrAwtoProm am Freitag, dem 6. März, bekannt.

Im Vergleich zum Februar 2025 gingen die Verkäufe von Neuwagen im privaten Segment des Automobilmarktes um 16 % zurück, während sie im Unternehmenssegment um 4 % stiegen.

Beim Kauf neuer Personenkraftwagen bevorzugten Privatkunden die folgenden Modelle:

Toyota RAV-4 – 288 Einheiten;

Toyota LC Prado – 150 Einheiten;

Hyundai Tucson – 147 Einheiten;

MAZDA CX5 – 140 Einheiten;

Skoda Karoq – 93 Einheiten.

Bei juristischen Personen waren folgende Modelle am gefragtesten:

Renault Duster – 241 Einheiten;

Toyota RAV-4 – 84 Einheiten;

Toyota LC Prado – 79 Einheiten;

Toyota Hilux – 52 Einheiten;

Skoda Kodiaq – 50 Einheiten. Es sei daran erinnert, dass der Marktanteil von Elektroautos in der Ukraine im Februar deutlich zurückgegangen ist. Am beliebtesten waren Benzinfahrzeuge. Im vergangenen Jahr wurden 504 Fahrzeuge in die Ukraine importiert, die unter die sogenannte „Luxussteuer” fallen. Dies ist 3,2-mal weniger als im Jahr 2024 und gleichzeitig der niedrigste Wert der letzten fünf Jahre.