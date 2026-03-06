Die Russische Föderation hat 141 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert, 111 davon wurden unschädlich gemacht: Der Angriff dauert an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit dem Abend des 5. März haben russische Invasoren die Ukraine mit 141 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und anderen Typen angegriffen, 111 Drohnen konnten unschädlich gemacht werden. Der Angriff dauert an.

Quelle: : Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine auf Telegram

Wörtliches Zitat der Luftstreitkräfte: „Bis 08:30 Uhr wurden 111 feindliche UAVs vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und andere Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes durch die Luftabwehr abgeschossen/abgewehrt.

Es wurden 24 Treffer von Angriffsdrohnen an 16 Orten sowie der Absturz von abgeschossenen Drohnen (Trümmer) an einem Ort registriert.“

Details: : Die Angreifer starteten Drohnen aus den russischen Städten Orel, Brjansk, Kursk, Millerowo, Schatalowo, Primorsko-Akhtarsk sowie aus Gwardijskoje und Chauda auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der Autonomen Republik Krim. Etwa 100 davon waren vom Typ Schahed.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Um 8:30 Uhr dauert der feindliche Angriff noch an, mehrere feindliche UAVs befinden sich im Luftraum der Ukraine.