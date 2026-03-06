Der Kreml bereitet den Boden für einen Abbruch der Verhandlungen über die Ukraine vor: ISW bewertet Moskaus Erklärungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Verschlechtern sich die Beziehungen zwischen Russland und den USA? Der Kreml nutzt die Situation im Nahen Osten, um die Grundlage für Vorwürfe gegen die USA wegen eines möglichen Scheiterns der Friedensverhandlungen über die Ukraine zu schaffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Bericht des Instituts für Kriegsforschung (ISW).