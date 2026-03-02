Russland hat mit einer Drohne ein Mehrfamilienhaus in Charkiw angegriffen: Es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Schewtschenkivskyj-Bezirk von Charkiw traf eine russische Drohne ein Gebäude, wobei Personen verletzt wurden.

Eine russische Kampfdrohne hat ein Mehrfamilienhaus im Schewtschenkowskij-Bezirk von Charkiw getroffen, wodurch Personen verletzt wurden.

Quelle: Oleg Synyegubov, Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, und Ihor Terechow, Bürgermeister der Stadt, in den sozialen Netzwerken

Direktes Zitat: Synyegubov: „Der Feind hat mit einer Drohne den Bezirk Schewtschenkivskyj in Charkiw angegriffen. Vorläufigen Angaben zufolge hat die russische Drohne ein Mehrfamilienhaus getroffen.“

Direktes Zitat: Terechow: „Treffer in einem Mehrfamilienhaus. Es gibt bestätigte Opfer.“

Details: Derzeit liegen keine weiteren Details vor.

Vorgeschichte: Am 1. März hat Russland Charkiw mit Drohnen angegriffen, aufgrund des Treffers mussten Menschen aus einem Wohnheim evakuiert werden.