Russische Streitkräfte haben einen Mann in der Region Dnipropetrowsk getötet und in Krywyj Rih ein Unternehmen beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 2. März griffen russische Truppen Krywyj Rih an, wodurch auf dem Gelände eines Unternehmens mehrere Brände ausbrachen. In der Region Synelnykivskyj kam infolge des russischen Angriffs ein Mensch ums Leben.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Alexander Ganza

Direktes Zitat von Ganza: „In der Stadt wurde ein Unternehmen beschädigt. Dort kam es zu mehreren Bränden. Die Feuerwehrleute sind dabei, die Folgen zu beseitigen.“

Details: Nach vorläufigen Informationen wurden bei dem Angriff keine Menschen verletzt.

Ergänzung: Später teilte Ganza mit, dass die Angreifer auch Apostolove im Bezirk Krywyj Rih angegriffen haben. Dort wurde ein Transportunternehmen beschädigt.

Direkte Rede des Regionalpräsidenten: „Im Bezirk Synelnykivskyj haben die Russen die Gemeinde Pokrowska angegriffen. Zwei Privathäuser wurden zerstört, vier weitere beschädigt. Leider kam ein 55-jähriger Mann ums Leben. Seine Leiche wurde von Rettungskräften aus den Trümmern eines der zerstörten Häuser geborgen.“

Im Bezirk Nikopol haben die Angreifer das Bezirkszentrum und die Gemeinde Mirivka angegriffen – ein fünfstöckiges Gebäude wurde beschädigt.