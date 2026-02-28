Russland hat eine Eisenbahnstrecke in der Region Dnipropetrowsk angegriffen: Welche Auswirkungen hat dies?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht griff Russland einen Bahnhof in der Region Dnipropetrowsk an und traf einen Elektrolokomotive.

Dies teilte der stellvertretende Ministerpräsident für den Wiederaufbau der Ukraine und Minister für die Entwicklung der Gemeinden und Gebiete der Ukraine, Olexij Kuleba, mit.

„In der Nacht griff der Feind mit Drohnen einen Bahnhof in der Region Dnipropetrowsk an. Durch den Treffer auf den Elektrolokomotive wurde der Lokführer verletzt“, erklärte Kuleba.

Laut Kuleba wurde dem Lokführer die erforderliche medizinische Hilfe geleistet, sein Zustand ist stabil. Am Ort des Treffers brach ein Feuer aus. Die Rettungsdienste sind dabei, die Folgen zu beseitigen.

„Dies ist ein weiterer Versuch Russlands, die zivile Logistik zu stören. Der Feind greift systematisch die Infrastruktur an, die den Verkehr, die Evakuierung und die Versorgung im ganzen Land gewährleistet“, schrieb er auf Telegram.

Trotzdem bleibt der Zugverkehr stabil und verläuft nach Fahrplan. Die Eisenbahn arbeite weiter und stelle auch unter den Bedingungen ständiger Bedrohungen den Verkehr sicher, betonte er.