In Donezk wurde ein Beamter des Territorialen Zentrums für Personalbeschaffung und soziale Unterstützung entlarvt, der 15 Männer von der Fahndungsliste gestrichen hatte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Soldat hat unter Verwendung seiner eigenen elektronischen Signatur unbefugt in das Register der Wehrpflichtigen „Obereg“ eingegriffen.

Es wurde Verdacht gegen einen Beamten eines der Bezirkszentren für Rekrutierung und soziale Unterstützung in der Region Donezk gemeldet, der unrechtmäßig Änderungen im Register der Wehrpflichtigen „Obereg“ vorgenommen und 15 Wehrpflichtige von der Fahndungsliste gestrichen hat. Dies teilte das Staatliche Ermittlungsbüro am 27. Februar mit.

Nach Angaben der Ermittler hat der Soldat unter Verwendung seiner eigenen elektronischen digitalen Signatur unbefugt in das Register der Wehrpflichtigen „Obereg“ eingegriffen und Informationen über einzelne Personen geändert. Insbesondere hat er Vermerke über die angebliche Erstellung von Verwaltungsprotokollen wegen Verstößen gegen das Gesetz über Verteidigung, Mobilisierungsvorbereitung und Mobilisierung eingetragen. Tatsächlich wurden jedoch keine Verwaltungsprotokolle erstellt, und 15 Männer wurden infolge der rechtswidrigen Handlungen unbegründet aus der Fahndung genommen.

Dem Beschuldigten wird die wiederholte unbefugte Änderung von Informationen, die in automatisierten Systemen verarbeitet werden, durch eine Person, die Zugriff darauf hat, vorgeworfen. Der Straftatbestand sieht eine Strafe von bis zu 6 Jahren Freiheitsentzug vor.

Zur Erinnerung: In Wolhynien wurde der amtierende Leiter eines der regionalen Territorialzentren für Rekrutierung und soziale Unterstützung und SP aufgedeckt, der gegen Bestechungsgelder Wehrpflichtige aus der Fahndung im elektronischen Register gestrichen hatte.

Ein Soldat des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung organisierte ein Reservierungssystem in Odessa.