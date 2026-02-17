In Odessa, Dnipro und Ochtyrka wurden Explosionen gemeldet: Russland führt Angriffe mit Drohnen durch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 17. Februar wurden in Odessa und Dnipro Explosionen während eines Luftalarms verzeichnet, der aufgrund eines Angriffs russischer Kampfdrohnen ausgelöst wurde.

Quelle: „Suspilne“

Details: Nach Angaben von Korrespondenten von „Suspilne“ waren die Explosionen zunächst in Odessa und später in Dnipro zu hören.

Es wird auch über Explosionsgeräusche in der Stadt Ochtyrka in der Region Sumy berichtet.

Bislang liegen keine offiziellen Informationen vom Militär oder den lokalen Behörden über die Folgen oder die Arbeit der Luftabwehr vor.

Vorgeschichte:

In der Nacht zum 17. Februar wurde in mehreren Regionen der Ukraine Luftalarm ausgelöst. Die Luftstreitkräfte der ukrainischen Armee warnten vor der Bewegung feindlicher Drohnen über dem Gebiet des Landes.