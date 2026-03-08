Selenskyj warnt vor dem Risiko eines langwierigen Konflikts im Nahen Osten: Weniger Unterstützung für die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Selenskyj warnt: Eine Verlängerung des Krieges im Nahen Osten könnte die Unterstützung für die Luftabwehr der Ukraine verringern.

Präsident Wolodymyr Selenskyj weist auf das Risiko einer Verlängerung des Konflikts im Nahen Osten und einer geringeren Aufmerksamkeit der Partner für die Ukraine und die Lieferung von Luftabwehrsystemen hin.

Quelle: Selenskyj in den sozialen Netzwerken nach der Pressekonferenz mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rob Jetten am Sonntag in Kiew

Direktes Zitat: „Ich hoffe, dass der Krieg (im Nahen Osten – Anm. d. Red.) nicht lange dauern wird, nicht nur, weil ich mir Sorgen um die Ukraine mache, sondern auch, weil jeder Verlust eine Tragödie ist. Allerdings sehen wir keine Fortschritte bei den Friedensverhandlungen. Wenn in den ersten Tagen des Konflikts kein dauerhafter Frieden oder Waffenstillstand erreicht wird, besteht ein großes Risiko, dass er weitergeht.

Dies wird sich zweifellos auf die Situation in der Ukraine auswirken. Weniger Aufmerksamkeit bedeutet weniger Unterstützung. Weniger Unterstützung bedeutet weniger Luftabwehr.

Details: Selenskyj erklärte auch, dass Russland dem iranischen Regime Unterstützung leistet.

„Wir wissen, was bereits geliefert wurde, kennen jedoch nicht den Umfang dessen, was sie bereit sind zu liefern. Positiv ist, dass das iranische Regime Russland keine Raketen und bestimmte andere Waffen liefert, die für Angriffe gegen die Ukraine eingesetzt werden“, fügte er hinzu.

Vorgeschichte: Selenskyj erklärte außerdem, dass ukrainische Experten für Drohnenabwehrsysteme nächste Woche in den Nahen Osten reisen werden.