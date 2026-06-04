Die Nachfrage nach Elektroautos geht zurück – UkrAwtoProm

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Anteil von Hybridfahrzeugen stieg von 27,1 % auf 30,8 %, ging jedoch im Vergleich zum April 2025 um mehr als 2 Prozentpunkte zurück.

Im Mai sank der Anteil von Elektroautos am Markt für neue Personenkraftwagen auf 8,5 % im Vergleich zum Mai 2025, als er noch bei 18,4 % lag. Im Vergleich zum April dieses Jahres ging ihr Anteil um 0,5 Prozentpunkte zurück. Dies berichtet UkrAwtoProm.

Gleichzeitig machten Fahrzeuge mit herkömmlichen Motoren (Benzin- und Dieselmotoren) mehr als 60 % aus, gegenüber 54,3 % im Vorjahr. Insbesondere die beliebtesten Benzinmodelle hatten einen Marktanteil von 39,9 %, während sie im Mai des Vorjahres noch 36 % des Marktes ausmachten. Auch Dieselautos konnten ihren Anteil steigern – auf 20,7 % gegenüber 18,3 % im Vorjahr.

Es wird angemerkt, dass der Anteil der Hybridfahrzeuge von 27,1 % auf 30,8 % gestiegen ist, im Vergleich zum April 2025 jedoch um mehr als 2 Prozentpunkte zurückgegangen ist.

Auf Fahrzeuge mit LPG-Antrieb entfielen, wie im Vorjahr, weniger als 1 % der Neuwagenverkäufe.

Die Spitzenposition im Segment der Benziner belegte der Hyundai Tucson, bei den Hybridfahrzeugen der Toyota RAV-4, bei den Dieselfahrzeugen der Renault Duster, bei den Elektroautos der BYD Sea Lion 06EV und bei den Fahrzeugen mit LPG-Antrieb der Hyundai Tucson.

Zur Erinnerung: Im April 2026 wurde der ukrainische Fahrzeugbestand um 3.007 batteriebetriebene Fahrzeuge (BEV) erweitert.

Europa hat fast 200 Mrd. € in Elektrofahrzeuge investiert