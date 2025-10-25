Deutschland erhöht Investitionen in den ukrainischen Energiesektor auf 450 Millionen Euro: Details

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Deutschland wird die Investitionen in den Wiederaufbau des ukrainischen Energiesektors nach den russischen Angriffen in Kürze auf 450 Millionen Euro erhöhen. Die Mittel werden sehr effizient eingesetzt werden.

Dies erklärte die deutsche Energieministerin Catherine Reiche auf die Frage eines Korrespondenten von RBK Ukrajina.

„Wir werden die Beiträge zum Energiefonds zur Unterstützung der Ukraine erhöhen. Deutschland hat bereits 390 Millionen Euro gezahlt, 30 Millionen Euro (EUR – Anm. d. Red.) wurden im Sommer vereinbart, aber heute möchte ich ankündigen, dass wir weitere 30 Millionen Euro investieren werden“, sagte Reiche.

Ihr zufolge plant Deutschland, insgesamt 450 Millionen Euro bereitzustellen.

„Das ist gut investiertes Geld und entspricht fast einem Drittel des gesamten Energiefonds für die Ukraine. Mit diesem Geld werden wir die notwendigen technischen Mittel kaufen können, um die Ukraine zu retten“, fügte die deutsche Energieministerin hinzu.

Laut der ukrainischen Energieministerin Svitlana Hrynchuk hat der Unterstützungsfonds insgesamt 1,2 Milliarden Euro angesammelt.

