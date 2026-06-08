Selenskyj: Mit Macron wurden die „derzeitigen Perspektiven“ der Diplomatie und das nahende Kriegsende erörtert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete über ein Gespräch mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron, in dem er die „bestehenden Perspektiven“ für die Diplomatie und das nahende Ende des Krieges Russlands gegen die Ukraine erörterte.

Quelle: : Selenskyj in den sozialen Netzwerken

Zitat: Selenskyj: „Ich habe mit dem französischen Präsidenten gesprochen – ein sehr gehaltvolles Gespräch. Wir haben noch einmal die wichtigsten Punkte unseres gestrigen Gesprächs in London besprochen und die nächsten Schritte abgestimmt. Wir haben auch die Einzelheiten des Gesprächs mit Vertretern des Präsidenten der Vereinigten Staaten erörtert.“

Details: : Selenskyj merkte an, dass „alle vorhandenen Perspektiven“ genutzt werden müssten, um die Diplomatie zu intensivieren und das Ende des Krieges Russlands gegen die Ukraine näher zu bringen.

Zudem merkte er an, dass er sich auf den G7-Gipfel in Frankreich vorbereite und von diesem „starke Ergebnisse“ erwarte.

Vorgeschichte: Am Montagabend führte Selenskyj ein Telefongespräch mit den Vertretern des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Steve Witkoff und Jared Kushner.

Am Sonntag fand in London ein Treffen von Selenskyj mit den Staats- und Regierungschefs Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands statt.