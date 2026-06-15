In Kiew wurde der Verkehr auf mehreren Straßen nach dem Anschlag gesperrt: Der öffentliche Nahverkehr hat seine Routen geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Kiew wurde nach dem Anschlag vom 15. Juni der Verkehr auf einer Reihe von Straßen gesperrt. Liste der Stadtteile und Straßen. In der Stadt gibt es Tote und Verletzte.