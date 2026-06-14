Das Verteidigungsministerium hat festgelegt, wer bei der Entlassung aus der Armee an erster Stelle steht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Einige ukrainische Soldaten können bereits bis Ende des Jahres nach Hause zurückkehren. Soldaten, die am längsten im Dienst sind, werden bereits bis Ende 2026 schrittweise aus dem Dienst entlassen.