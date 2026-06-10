Tusk deutete an, dass er Selenskyj in Polen auf der Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine erwartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was sagte Tusk über die Möglichkeit eines Treffens mit Selenskyj in Polen? Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk deutete an, dass er trotz der Krise in den Beziehungen Präsident Wolodymyr Selenskyj in Danzig auf der Internationalen Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine erwarten werde. Die Veranstaltung findet voraussichtlich am 25. und 26. Juni statt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Übertragung der Pressekonferenz des Politikers.

Tusk betonte, dass Selenskyj Mitorganisator der Veranstaltung sei, weshalb die polnische Seite alle Anwesenden willkommen heißen werde.

„Daher erwarte ich hier keine Bestätigung. Wir werden ganz selbstverständlich in Danzig diejenigen willkommen heißen, die kommen: Unternehmen, Geschäftsleute. Dies liegt sowohl im Interesse der Ukraine als auch Polens“, sagte er.