Die Russen haben eine Filiale von Rozetka sowie ein Geschäftszentrum in Kiew zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge eines kombinierten Angriffs auf Kiew in der Nacht zum 15. Juni haben russische Invasoren ein Geschäftszentrum und eine Filiale von Rozetka zerstört.

Dies berichten die Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew sowie die Mitinhaberin von Rozetka, Iryna Chechotkina.

Dem Bericht zufolge wurden in allen 10 Stadtbezirken Kiews Zerstörungen festgestellt – beschädigt wurden unter anderem ein Geschäftszentrum, ein Markt sowie eine Filiale der Rozetka-Kette. In der Filiale gab es laut Tschetschotkina keine Verletzten.

Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew

Unter der prozessualen Leitung der Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew wurde eine vorgerichtliche Untersuchung wegen der Begehung eines weiteren Kriegsverbrechens durch Soldaten der Russischen Föderation eingeleitet, das den Tod von Menschen zur Folge hatte (Abs. 2 Art. 438 des Strafgesetzbuchs der Ukraine).

Die Ermittlungen werden von Ermittlern der Hauptabteilung des Sicherheitsdienstes der Ukraine in Kiew und im Gebiet Kiew durchgeführt.