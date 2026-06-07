Selenskyj trifft sich heute mit Macron, Starmer und Merz, Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was ist über die Themen des bevorstehenden Treffens bekannt? Am Sonntagabend, dem 7. Juni, traf sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in London mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron, dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und dem britischen Ministerpräsident Keir Starmer.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf DPA und die Deutsche Welle.

„Wie Downing Street mitteilte, wird der ukrainische Staatschef am Sonntag gemeinsam mit dem französischen Präsidenten und dem deutschen Bundeskanzler Großbritannien besuchen“, heißt es in der Veröffentlichung.

Das Treffen wird der weiteren Unterstützung der Ukraine gewidmet sein. Unterdessen schreibt die Deutsche Welle, dass das Ziel der Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens darin bestehe, die Bemühungen zur Beendigung des Krieges der Russischen Föderation gegen die Ukraine zu intensivieren. Die Parteien planen, die Aussichten für neue Verhandlungen mit Moskau zu erörtern.