In der Ukraine wird es am Montag regnen, im Osten sind Hagel und Sturmböen zu erwarten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 15. Juni werden in der Ukraine Regenfälle und Gewitter erwartet, im Osten stellenweise Hagel und Sturmböen. Detaillierte Vorhersage nach Regionen.