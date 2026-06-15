Auf der Krim wurden erneut Brücken beschädigt, der Kontrollpunkt Dschankoj wurde gesperrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Verteidigungskräfte haben erneut die Tschonhar-Brücke sowie die Brücke getroffen, die Genichesk mit der Arabat-Nehrung verbindet.

Auf den Brücken, die die annektierte Krim mit der Region Cherson verbinden, wurde erneut ein Angriff verübt. Die ukrainischen Streitkräfte haben erneut die Tschonhar-Brücke getroffen; auch die Brücke, die Genichesk mit der Arabatska-Nehrung verbindet, wurde getroffen. Der Verkehr ist gesperrt. Dies berichtet am Montag, dem 15. Juni, der russische Telegram-Kanal „Astra“ unter Berufung auf den von der Russischen Föderation eingesetzten „Gouverneur“ des besetzten Teils der Region Cherson, Wladimir Saldo.

„Nach einem massiven Angriff durch unbemannte Fluggeräte wurden die Brücken im Gebiet Cherson erneut beschädigt. Nach einem nächtlichen Angriff wurde die Brücke bei Tschonhar erneut beschädigt. Der Verkehr über den Grenzübergang „Dschankoi“ ist vollständig gesperrt“, zitiert „Astra“ den selbsternannten Gouverneur.

Wie der Telegram-Kanal weiter berichtet, wurden in der Nacht Angriffe auf die Brücke durchgeführt, die Genichesk mit der Arabatska-Nehrung verbindet. Der Verkehr über diese Brücke ist ebenfalls gesperrt.

Zur Erinnerung: Die ukrainischen Streitkräfte griffen die Brücke in Tschonhar an, woraufhin der Verkehr über diese unterbrochen wurde. Zudem gab es Angriffe auf die Brücke, die Genichesk mit der Arabat-Nehrung auf der Krim verbindet.