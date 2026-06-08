Die Ukraine hat 2,8 Milliarden Euro von der Europäischen Union erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine hat im Rahmen der Ukraine Facility die siebte Finanztranche der Europäischen Union in Höhe von insgesamt 2,8 Milliarden Euro erhalten.

Dies teilte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko mit.

Unter Berücksichtigung der Rückzahlung zuvor gewährter Vorfinanzierungen flossen dem Staatshaushalt tatsächlich 2,6 Milliarden Euro zu. Das Gesamtvolumen der Finanzmittel im Rahmen dieses Mechanismus belief sich auf über 29,4 Milliarden Euro.

Die Mittel werden zur Finanzierung vorrangiger Ausgaben des Staatshaushalts verwendet, insbesondere für soziale und humanitäre Bedürfnisse.

Dies ist bereits die siebte Tranche im Rahmen des Programms. In dieser Phase hat die Ukraine 11 Indikatoren des Ukraine-Plans erfüllt, die Reformen in den Bereichen öffentliche Verwaltung, Wirtschaftspolitik, Energie, Digitalisierung und Rechtsstaatlichkeit umfassen.

„Darüber hinaus hat die Ukraine eine Reihe von Bedingungen, die für die nächsten Finanzierungsphasen vorgesehen waren, vorzeitig erfüllt. Wir werden zum ersten Mal eine zusätzliche Ausgleichszahlung für die vorzeitige Erfüllung der Reformverpflichtungen erhalten“, schrieb Swyrydenko auf Telegram.

Ihren Angaben zufolge hat die Ukraine bis Ende Mai 2026 86 Maßnahmen des Plans umgesetzt, weitere 65 befinden sich in verschiedenen Phasen der Umsetzung. Die Regierung setzt die notwendigen Veränderungen zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität, zum Wiederaufbau des Landes und zur Annäherung an die EU-Mitgliedschaft systematisch fort.