In Russland hat man erneut darauf verzichtet, die „große Marineparade“ abzuhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das russische Verteidigungsministerium plant keine Marineparade im Jahr 2026 in St. Petersburg. Die Vorbereitungen haben noch nicht begonnen, ein Erlass wurde nicht erlassen.