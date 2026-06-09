Im Mai haben Energieunternehmen Ausrüstung im Wert von 25,7 Millionen Euro in Auftrag gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Im Mai wurden über den Energieunterstützungsfonds Verträge über die Lieferung dringend benötigter Ausrüstung für den Energiesektor im Wert von über 25,7 Millionen Euro abgeschlossen.

Dies teilt das Energieministerium mit.

Zu den beschafften Gütern gehören Ausrüstung zur Verstärkung der Stromnetze, zur Sicherstellung des Betriebs von Erzeugungskapazitäten, zur Modernisierung der Energieinfrastruktur und zur Erhöhung der Stabilität des Energiesystems sowie Materialien zum Schutz von Energieanlagen und zur Durchführung von Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten.

Darüber hinaus erhielten ukrainische Energieunternehmen im Mai Ausrüstung im Wert von rund 8,5 Millionen Euro, die über den Fonds zur Unterstützung der Energiewirtschaft im Rahmen zuvor abgeschlossener Verträge beschafft wurde.

Es handelt sich um Ausrüstung und Materialien, die für die Aufrechterhaltung eines stabilen Betriebs sowie für die Wiederherstellung und den Ausbau der Energieinfrastruktur erforderlich sind, wie das Ministerium präzisierte.

Ebenfalls im Mai kündigten internationale Partner neue Beiträge zum Fonds an: Norwegen wird 40 Millionen Euro zur Unterstützung der Energiesicherheit der Ukraine bereitstellen, und Italien wird weitere 10 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Energieinfrastruktur bereitstellen.

Insgesamt sind dem Fonds zur Unterstützung der ukrainischen Energiewirtschaft bereits Zuschüsse in Höhe von fast 1,93 Milliarden Euro von 39 ausländischen Sponsoren aus 26 Partnerländern und drei internationalen Organisationen zugeflossen, wie das Energieministerium mitteilte.