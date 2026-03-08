Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Außenministerium der Ukraine hat die Äußerungen von Wiktor Orbáns Berater Péter Szijjártó über die Gelder und das Gold der ukrainischen Oschtschadbank, die Ungarn entwendet haben soll, scharf kritisiert.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der Sprecher des Außenministeriums der Ukraine, Georgij Tichyj.

Szijjártó, ein treuer Gefolgsmann des pro-russischen ungarischen Ministerpräsidenten Wiktor Orbán, reagierte mit einer hysterischen Reaktion auf die Erklärung des ukrainischen Außenministers Andrij Sybiha. Er erklärte, dass Ungarn eine Antwort auf die Frage verlange, wem dieses Geld gehöre.

„Wir warten immer noch auf eine Antwort: Warum wurden 900 Millionen Dollar und 420 Millionen Euro in bar über Ungarn transferiert? Wofür wurde das Geld verwendet und in wessen Interesse? Wie viel davon wurde in Ungarn ausgegeben und zu wessen Gunsten?“, schrieb er.

Als Antwort darauf scherzte Tichy sarkastisch, dass „dem Dieb die Mütze brennt“, und deutete damit transparent an, dass Ungarn das Geld einfach gestohlen habe und es nicht zurückgeben wolle.

„In der Ukraine sagen wir: Dem Dieb brennt die Mütze. Das bedeutet „A guilty conscience needs no accuser“ (wörtlich „Ein schlechtes Gewissen braucht keinen Ankläger“, Anm. d. Red.). Genau das ist hier der Fall. Wir erwarten die Rückgabe der gestohlenen Gelder und bereiten konkrete rechtliche Schritte vor. Außerdem werden wir Gerechtigkeit und Verantwortung einfordern“, versprach er.