In der Ukraine ist die Nachfrage nach Gebrauchtwagen zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Durchschnittsalter der Gebrauchtwagen, die im Februar ukrainische Kennzeichen erhielten, beträgt wie im Vorjahr zehn Jahre.

Im Februar wurden 14.800 aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen. Dies entspricht einem Rückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies berichtet UkrAwtoProm.

Den größten Anteil in diesem Segment des Automobilmarktes hatten Benziner mit 61 % (im Februar 2025 waren es 46 %).

Es folgen:

Dieselfahrzeuge – 22 % (23 % im Februar 2025); Hybridfahrzeuge – 8 % (5 %); Elektrofahrzeuge – 6 % (22 %); Fahrzeuge mit Gasantrieb – 3 % (4 %). Das Durchschnittsalter der Gebrauchtwagen, die im Februar ukrainische Kennzeichen erhielten, beträgt wie im Vorjahr zehn Jahre.

Der Volkswagen Golf bleibt weiterhin führend unter den importierten Gebrauchtwagen.

Zu den zehn beliebtesten Modellen des Monats gehörten: