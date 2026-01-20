Der Verkauf von Gebrauchtwagen aus den USA hat in der Ukraine zugenommen: die beliebtesten Modelle des Jahres 2025

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Fast 61,6 Tausend Gebrauchtwagen aus den Vereinigten Staaten wurden im Jahr 2025 in der Ukraine gekauft, das sind 22% aller im Jahr 2025 erstmals zugelassenen Gebrauchtwagen.

Dies berichtet Ukrautoprom.

Im Vergleich zu 2024 ist die Nachfrage nach Gebrauchtwagen aus den Vereinigten Staaten um 48% gestiegen.

Das Durchschnittsalter der Gebrauchtwagen, die im vergangenen Jahr in die ukrainische Flotte aufgenommen wurden, beträgt 5,2 Jahre.

Der größte Teil dieser Zahl (52%) gehört zu den Elektrofahrzeugen.

Sie werden gefolgt von:

Benzinautos – 34%; und

Hybridautos – 7%

Dieselfahrzeuge – 4%

Autos mit Autogas – 3%

Die Top 5 der in den USA hergestellten Gebrauchtwagen sind:

TESLA Model Y – 10342 Einheiten;

TESLA Model 3 – 9106 Einheiten;

FORD Escape – 3796 Einheiten;

TESLA Model S – 3075 Einheiten;

CHEVROLET Bolt – 2965 Einheiten.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Im Jahr 2025 kauften die Ukrainer fast 29,3 Tausend aus China importierte Autos, das sind doppelt so viele wie im Jahr 2024.