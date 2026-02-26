Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz in Peking erklärte Xi Jinping, dass bei den Friedensverhandlungen in der Ukraine eine gleichberechtigte Beteiligung aller Seiten gewährleistet sein müsse. Damit deutete er die Notwendigkeit an, Europa in den Friedensprozess einzubeziehen.

Dies geht aus einer Erklärung zu den Ergebnissen der Gespräche zwischen den Staatschefs Chinas und Deutschlands hervor, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf die Pressestelle des chinesischen Außenministeriums berichtet.

Während des Meinungsaustauschs über den Krieg Russlands gegen die Ukraine brachte Xi Jinping die grundsätzliche Position Chinas zum Ausdruck, dass der Schlüssel zur Lösung in einem konsequenten Dialog und Verhandlungen liege.

„Es ist wichtig, die gleichberechtigte Beteiligung aller Seiten am Verhandlungsprozess sicherzustellen und eine solide Grundlage für den Frieden zu schaffen, die legitimen Anliegen aller Seiten zu berücksichtigen, den Willen zum Frieden zu stärken und die Voraussetzungen für den Aufbau einer soliden Architektur der gemeinsamen Sicherheit zu schaffen“, erklärte der chinesische Staatschef.

Es ist anzumerken, dass Chinas Position zur obligatorischen Beteiligung der Europäer an den Friedensverhandlungen in der Ukraine im Widerspruch zum Ansatz Russlands steht, das faktisch darauf besteht, Vereinbarungen mit den USA zu erzielen, ohne die Position der Europäer und Ukrainer zu berücksichtigen.

