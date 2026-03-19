Der Dieselpreis in der Ukraine könnte auf 90 Hrywnja steigen: Ein Experte warnt vor einem drastischen Preisanstieg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Warum verteuert sich Diesel schneller als Benzin? Bereits nächste Woche könnten Autofahrer an den Zapfsäulen ukrainischer Tankstellen einen Preis von 90 Hrywnja pro Liter Dieselkraftstoff sehen. Der Grund für diesen drastischen Anstieg ist die Abhängigkeit Europas von Importen aus dem Nahen Osten.

Dies erklärte Sergej Kujun, Direktor der Beratungsgruppe A-95, in einem Kommentar gegenüber RBK Ukrajina.