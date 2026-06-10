Die Preise an den Tankstellen haben sich am 10. Juni geändert: Welche Kraftstoffsorte ist deutlich günstiger geworden?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Autofahrer können sofort 2 Hrywnja pro Liter sparen, allerdings nicht an allen ukrainischen Tankstellen wurden die Kraftstoffpreise am Mittwoch, dem 10. Juni, aktualisiert. Im Vergleich zum Vortag hat sich die Marktlage verändert, und an einigen Tankstellen werden Autofahrer neue Zahlen auf den Anzeigetafeln bemerken.

Wie viel es heute kostet, das Auto zu tanken – dazu mehr im folgenden Artikel von RBK Ukrajina.

Das Wichtigste .* :

A-95: kostet zwischen 74,90 Hrywnja („Ukrnafta“) und 78,99 Hrywnja ( SOCAR ).

(Normalbenzin): von 82,90 Hrywnja („Ukrnafta“) bis 87,99 Hrywnja ( SOCAR ).

: von 44,90 Hrywnja („Ukrnafta“) bis 46,99 Hrywnja ( SOCAR ).

Was sich an den Tankstellen im Laufe des Tages geändert hat

Der wichtigste Trend des Tages war ein deutlicher Preisrückgang bei Dieselkraftstoff. Insbesondere bei den Tankstellenketten OKKO und WOG sanken die Preise für Normal-Diesel und Premium-Marken um jeweils 1 Hrywnja pro Liter.

Noch deutlicher hat das staatliche Tankstellennetz „Ukrnafta“ die Preise für Dieselkraftstoff angepasst – dort sank der Preis für beide Dieselkraftstoffsorten um 2 Hrywnja pro Liter. Das SOCAR-Netzwerk hat seine Verkaufspreise vorerst unverändert gelassen.

Die Preise für alle Benzinsorten sowie für Flüssiggas (LPG) entsprechen in den genannten Tankstellenketten vollständig den Werten vom Dienstag, dem 9. Juni.

Foto: Kraftstoffpreise an beliebten Tankstellen in der Ukraine, Stand: 10. Juni (Infografik von RBK Ukrajina)