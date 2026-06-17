Trotz des „Friedens“ zwischen den USA und dem Iran könnten die Kraftstoffpreise nicht sinken, so Politico

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Analysten haben bereits berechnet, um wie viel sich die Ölknappheit bis August 2026 verringern wird. Das vorläufige Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran hat einen drastischen Rückgang der Energiepreise und einen Anstieg an den Aktienmärkten ausgelöst. Experten warnen jedoch davor, dass Millionen Barrel Öl aufgrund der zerstörten Infrastruktur und logistischer Hindernisse nicht sofort in Europa verfügbar sein werden…

Analysten haben bereits berechnet, um wie viel sich die Ölknappheit bis August 2026 verringern wird. Das vorläufige Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran hat einen drastischen Einbruch der Energiepreise und einen Anstieg an den Aktienmärkten ausgelöst. Experten warnen jedoch davor, dass Millionen Barrel Öl aufgrund der zerstörten Infrastruktur und logistischer Hindernisse nicht sofort in Europa verfügbar sein werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Politico.

Der Markt reagierte sofort auf Trumps Friedensankündigung – die Öl- und Gaspreise fielen auf den tiefsten Stand seit Anfang März. Der Preis der Referenzsorte Brent sank unter 80 Euro pro Barrel. Dies war an den europäischen und ukrainischen Tankstellen sofort zu spüren.