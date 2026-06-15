In der Ukraine ist die Nachfrage nach Fahrzeugen aus China zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die meisten aus der VR China stammenden Personenkraftwagen waren Elektrofahrzeuge, doch ihr Anteil sank auf 52 % im Vergleich zu 85 % im Mai des Vorjahres.

Im Mai kauften die Ukrainer 900 aus China importierte Personenkraftwagen (Neu- und Gebrauchtwagen), was einem Rückgang von 43 % im Vergleich zum entsprechenden Wert im Mai des Vorjahres entspricht. Dies teilte UkrAwtoProm mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Großteil der im Mai erworbenen Fahrzeuge aus neuen Personenkraftwagen bestand – 754 Einheiten, was einem Rückgang von 44 % gegenüber Mai 2025 und von 28,6 % gegenüber April 2026 entspricht, während 146 Gebrauchtwagen erworben wurden, was einem Rückgang von 40 % bzw. 17 % entspricht.

Die meisten Personenkraftwagen aus der VR China waren Elektrofahrzeuge, doch ihr Anteil sank auf 52 % im Vergleich zu 85 % im Mai des Vorjahres.

Der Anteil der Hybridfahrzeuge betrug 28 %, der der Benziner 18 % und der der Diesel 2 %.

Die beliebtesten Modelle unter den neuen Personenkraftwagen chinesischer Herkunft waren der BYD Sea Lion 06 (89 Einheiten), der BYD Song L (75 Einheiten), der BYD Leopard 3 (57 Einheiten), der Zeekr 7× (39 Einheiten) und der Chery Tiggo 4 (27 Einheiten).

Unter den Gebrauchtwagen wurde am häufigsten der Zeekr 7× (18 Einheiten) gekauft.

Zur Erinnerung: Im Mai wurden fast 4.500 Fahrzeuge mit Dieselmotoren in den ukrainischen Fahrzeugbestand aufgenommen. Das sind ein Viertel weniger als im Mai 2025.