Kämpfer der Spezialeinheiten haben Öllager auf der Krim angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Es handelt sich um Beschädigungen am Öllager Semikolodezjanska sowie am Offshore-Ölterminal in Feodossija.

Einheiten der Middle-Strike-Einheit der Spezialeinheiten haben in der Nacht zum 7. Juni das Öllager Semikolodezjanska und den Ölterminal auf der besetzten Krim angegriffen. Dies teilten die Spezialeinheiten mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Öldepot Semikolodezjanska, das sich etwa 200 Kilometer von der Frontlinie entfernt befindet, von den Besatzungstruppen als Umschlagplatz für die Lagerung und den Transport von Heizöl, Dieselkraftstoff, Bitumen und anderem genutzt wird. Dort befinden sich neun Tanks mit einem Fassungsvermögen von 700 bis 3.000 Kubikmetern. Dort werden Tankwagen beladen und durch die Krim sowie in andere besetzte Gebiete der Ukraine transportiert, um den Bedarf der feindlichen Truppen zu decken, erklärten die Spezialeinheiten.

Zudem haben ukrainische Drohnen in Feodossija einen maritimen Ölterminal getroffen. An dieser Anlage befinden sich sieben Kraftstofftanks mit einem Fassungsvermögen von 10.000 und 20.000 Kubikmetern.

„Der Terminal ist ein multifunktionaler Komplex für den Umschlag von Öl und Ölprodukten von Eisenbahnkesselwagen auf Seeschiffe. Die Besatzer nutzen diesen Komplex, um die besetzte Krim im Falle von Notfällen auf der Halbinsel mit Treibstoff zu versorgen“, heißt es in der Mitteilung.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum Sonntag, dem 7. Juni, waren auf dem Gebiet der besetzten Krim Explosionen und Schüsse zu hören, die nach der Ausrufung eines Luftalarms auftraten. Vorläufige Informationen deuteten auf einen Angriff auf das Öllager hin.