Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Künftig werden sie nicht mehr nur Schiffe der Russischen Föderation versenken. Die Ukraine entwickelt ein neues System für Meeresdrohnen, das es ermöglicht, sanktionierte Schiffe im Schwarzen Meer nicht zu zerstören, sondern festzuhalten und zu beschlagnahmen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Kommandanten einer Einheit der Hauptabteilung für Aufklärung des Verteidigungsministeriums mit dem Rufzeichen „Neunter“ in einem Interview mit Business Insider.

Polizeiaufgaben für Drohnen

Nach Angaben des Kommandanten besteht das Ziel der modernisierten Drohnen darin, Schiffe abzufangen, die gestohlene Waren, Waffen oder unter Sanktionen fallendes Öl transportieren, und diese anschließend in einen Hafen abzuschleppen.

„Wenn sie der Aufforderung nachkommen, werden sie zum vorgesehenen Hafen eskortiert, wo das Schiff und die Ladung gemäß internationalem Recht beschlagnahmt werden können. Wenn sie sich weigern, können andere Maßnahmen ergriffen werden“, erklärte „Neunter“.

Eine solche Taktik wird die Rolle des Mehrzweck-See-Drohnenmodells „Katran“, das vom ukrainischen Unternehmen „Militärische Panzer- und Rüstungsgesellschaft HUB“ entwickelt wurde, erheblich erweitern.

Der Kommandant hält diese Vorgehensweise für humaner als die vollständige Zerstörung von Schiffen mit unbekannter Ladung.