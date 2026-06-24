Selenskyj teilte mit, dass auf dem Gebiet von Belarus die Relaisstationen für die „Schaheds“ abgeschaltet worden seien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass seit dem 22. Juni auf dem Gebiet von Belarus die Relaisstationen außer Betrieb genommen wurden, die russischen Drohnen dabei halfen, Ziele in der Ukraine zu treffen.

Quelle: : Erklärung von Selenskyj im Gespräch mit Journalisten

Details: : „Nach den mir vorliegenden Informationen, die mir vom Oberbefehlshaber sowie vom Nachrichtendienst übermittelt wurden, haben die betreffenden Relaisstationen am 22. Juni auf dem Gebiet von Belarus ihren Betrieb eingestellt.

Ob sie demontiert wurden oder nicht, weiß ich, ehrlich gesagt, noch nicht. Aber wir arbeiten daran, und ich verfolge die Lage sehr aufmerksam und erhalte tägliche Berichte. Tatsache ist, dass die Relaisstationen derzeit nicht in Betrieb sind.“

Vorgeschichte: .*

Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte am 19. Juni dem selbsternannten Präsidenten von Belarus, Alexander Lukaschenko, ein Ultimatum: Entweder die Relaisstationen, die die Angriffe russischer Drohnen auf ukrainische Städte lenken, innerhalb einer Woche abzubauen, oder die Ukraine werde dies tun.

Die Grenzschutzbeamten teilten am 24. Juni mit, dass sie einen gewissen Rückgang der Intensität der Überflüge russischer Angriffsdrohnen über die Region Tschernihiw feststellen und dass es in den letzten Tagen keine massiven Überflüge von „Schahed“-Drohnen entlang der belarussisch-ukrainischen Grenze gegeben habe.