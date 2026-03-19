Der Generalstab hat die neuesten Verluste der Russischen Föderation im Krieg bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 1.520 Angreifer ausgeschaltet. Vier gepanzerte Fahrzeuge, 32 Artilleriesysteme, drei Raketenwerfer und 1.391 Drohnen wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 19. März 2026 beliefen sich die Gesamtverluste an Personal der russischen Streitkräfte auf dem Territorium der Ukraine auf schätzungsweise 1.284.090 Personen (+1.520 innerhalb eines Tages). Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Darüber hinaus wurden seit Kriegsbeginn zerstört:

11.786 (+0) Panzer,

24.233 (+4) gepanzerte Fahrzeuge,

38.538 (+32) Artilleriesysteme,

1.691 (+3) Raketenwerfer,

1.333 (+0) Luftabwehrsysteme,

435 (+0) Flugzeuge,

349 (+0) Hubschrauber,

185.724 (+1.391) unbemannte Fluggeräte auf operativ-taktischer Ebene,

4.468 (+0) Marschflugkörper,

33 (+0) Schiffe/Boote,

2 (+0) U-Boote,

84.129 (+155) Fahrzeuge und Tankwagen,

4.092 (+1) Spezialfahrzeuge

Zur Erinnerung: Die höchsten Tagesverluste der russischen Armee im Jahr 2026 wurden am 17. März verzeichnet – die Streitkräfte der Ukraine haben 1.710 Angreifer ausgeschaltet.