In der besetzten Krim wurde der Kauf von mehr als 20 Litern Benzin pro Tag verboten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im gesamten Gebiet der vorübergehend besetzten Krim wurde der Verkauf von Benzin der Sorte A-95 auf 20 Liter pro Tag und Person begrenzt.

Auf dem gesamten Gebiet der vorübergehend besetzten Krim wurde der Verkauf von Benzin der Sorte A-95 auf 20 Liter pro Tag und Person begrenzt.

Dies teilte der Chef der annektierten Krim, Sergej Aksjonow, auf Telegram mit.

Zudem bat er die Krimbewohner, kein Benzin auf Vorrat zu kaufen und wie gewohnt zu tanken.

Die Beschränkungen treten am Samstag, dem 30. Mai, um 9:00 Uhr in Kraft.