Die Luftstreitkräfte berichteten über die Abwehr des Angriffs der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Luftangriff des Feindes wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Luftabwehr sowie mobilen Feuergruppen der Luftabwehr abgewehrt.

Russland griff die Ukraine in der Nacht zum 15. Mai mit 6 Raketen und 141 Kampfdrohnen aus verschiedenen Richtungen an. Der Luftabwehr gelang es, die meisten feindlichen Ziele abzuschießen, dennoch gab es Treffer. Dies berichten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte auf Telegram.

Die Russen griffen mit fünf Anti-Radar-Raketen vom Typ Ch-31P aus dem Luftraum über dem Schwarzmeergebiet, einer Anti-Schiffs-Rakete vom Typ Ch-35 aus dem besetzten Gebiet der Autonomen Republik Krim sowie 141 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas sowie mit Täuschdrohnen vom Typ Parodia aus den Richtungen Brjansk, Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Achtscharsk – Russische Föderation, sowie aus den besetzten Gebieten Donezk, Chauda und Gwardejskoe – besetzte Gebiete der Autonomen Republik Krim.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der Verteidigungskräfte der Ukraine abgewehrt.

Bis 09:00 Uhr wurden von der Luftabwehr im Süden, Norden und Osten des Landes 1 Anti-Schiffs-Rakete vom Typ Ch-35 sowie 130 feindliche Drohnen der Typen Schahed, Gerbera, Italmas und Täuschdrohnen vom Typ Parodia abgeschossen bzw. neutralisiert.

Fünf Anti-Radar-Raketen vom Typ Ch-31P verfehlten ihre Ziele. Es wurde der Einschlag von 7 Angriffsdrohnen an 6 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an 7 Orten registriert.

Der Angriff dauert an, im Luftraum befinden sich mehrere feindliche Drohnen, wie die Luftstreitkräfte mitteilten.