Die Luftstreitkräfte berichteten über die Abwehr des Angriffs der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Der Luftangriff des Feindes wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Luftabwehr sowie mobilen Feuergruppen der Luftabwehr abgewehrt.
Russland griff die Ukraine in der Nacht zum 15. Mai mit 6 Raketen und 141 Kampfdrohnen aus verschiedenen Richtungen an. Der Luftabwehr gelang es, die meisten feindlichen Ziele abzuschießen, dennoch gab es Treffer. Dies berichten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte auf Telegram.
Die Russen griffen mit fünf Anti-Radar-Raketen vom Typ Ch-31P aus dem Luftraum über dem Schwarzmeergebiet, einer Anti-Schiffs-Rakete vom Typ Ch-35 aus dem besetzten Gebiet der Autonomen Republik Krim sowie 141 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas sowie mit Täuschdrohnen vom Typ Parodia aus den Richtungen Brjansk, Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Achtscharsk – Russische Föderation, sowie aus den besetzten Gebieten Donezk, Chauda und Gwardejskoe – besetzte Gebiete der Autonomen Republik Krim.
Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der Verteidigungskräfte der Ukraine abgewehrt.
Bis 09:00 Uhr wurden von der Luftabwehr im Süden, Norden und Osten des Landes 1 Anti-Schiffs-Rakete vom Typ Ch-35 sowie 130 feindliche Drohnen der Typen Schahed, Gerbera, Italmas und Täuschdrohnen vom Typ Parodia abgeschossen bzw. neutralisiert.
Fünf Anti-Radar-Raketen vom Typ Ch-31P verfehlten ihre Ziele. Es wurde der Einschlag von 7 Angriffsdrohnen an 6 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an 7 Orten registriert.
Der Angriff dauert an, im Luftraum befinden sich mehrere feindliche Drohnen, wie die Luftstreitkräfte mitteilten.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“