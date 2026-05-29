Sechs Menschen wurden bei russischen Angriffen in der Region Dnipropetrowsk verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die russische Armee hat am 29. Mai fast 30 Mal Ortschaften in der Region Dnipropetrowsk beschossen: 6 Menschen wurden dabei verletzt.

Quelle: : der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanzha

Zitat: „Im Bezirk Nikopol wurden die Gemeinden Nikopol, Pokrowsk, Tscherwonohryhorivka, Marhanezk und Mirivka angegriffen. Beschädigt wurden sechs Hochhäuser, ein Gymnasium, die Infrastruktur, ein Stadtbus und ein Auto.

Sechs Menschen wurden verletzt. Ein 55-jähriger Mann wurde in schwerem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Fünf Frauen werden ambulant behandelt.“

Details: : In Krywyj Rih wurden ein Bus und ein PKW schwer beschädigt.