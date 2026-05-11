In der Ukraine sinkt die Nachfrage nach Bestandsimmobilien, während die Preise ungleichmäßig steigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine haben sich die Preise für Bestandsimmobilien je nach Region ungleichmäßig entwickelt.

In der Ukraine haben sich die Preise für Bestandsimmobilien je nach Region ungleichmäßig entwickelt.

Dies geht aus einer Analyse von DIM.RIA hervor.

Den größten Anstieg verzeichneten die Regionen Kiew (+10 %) und Tschernihiw (+6 %). Ein deutlicher Preisrückgang wurde laut der Studie in den Regionen Sumy, Kirowohrad und Cherson verzeichnet – um 6 %.

Es wird darauf hingewiesen, dass der niedrigste Durchschnittspreis für eine Einzimmerwohnung in der Region Saporischschja verzeichnet wird – 16.000 US-Dollar (+3 % im Vergleich zum März). Am teuersten ist Wohnraum in Kiew: Der Durchschnittspreis lag im April bei fast 89.000 US-Dollar.

Betrachtet man die Hauptstadt genauer: Am teuersten ist nach wie vor der Bezirk Petschersk, wo eine Einzimmerwohnung im Durchschnitt fast 179.000 $ kostet, und am günstigsten der Bezirk Desnianskyj, wo der Durchschnittspreis für eine solche Wohnung bei 50.000 $ lag.

Wie aus der Analyse hervorgeht, stieg die Anzahl der Anzeigen auf dem Sekundärmarkt im Laufe des Aprils im gesamten Land an: am stärksten in den Regionen Kiew (+12 %), Charkiw (+10 %), Odessa (+8 %), Chmelnyzkyj (+8 %) und Sumy (+8 %).

Experten weisen darauf hin, dass die Nachfrage nach Bestandswohnungen im April fast im gesamten Gebiet der Ukraine zurückging. Am stärksten sank das Interesse in den Oblasten Poltawa (-45 %), Cherson (-36 %) und Sumy (-19 %).

Ein Anstieg der Nachfrage wurde in diesem Monat lediglich in den Regionen Winnyzja (+12 %) und Dnipropetrowsk (+2 %) verzeichnet.