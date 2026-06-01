Die Luftabwehr hat 228 der 265 Drohnen, die die Ukraine angegriffen haben, abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 1. Juni griffen russische Invasoren mit 265 Angriffsdrohnen der Typen Schahed, „Gerbera“, „Italmas“ sowie mit Täuschdrohnen des Typs „Parodia“ an.

Quelle: : Luftstreitkräfte

Details: : Nach vorläufigen Angaben wurden bis 8.00 Uhr 228 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, „Gerbera“, „Italmas“ sowie Drohnen anderer Typen im Norden, Süden und Osten des Landes von der Luftabwehr abgeschossen und neutralisiert.

Es wurden Treffer von 27 Angriffs-UAVs an 18 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an 12 Orten registriert.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Der Angriff dauert an, im Luftraum befinden sich feindliche Drohnen.