In der Region Sumy haben Drohnen der Russischen Föderation zwei Zivilisten verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In der Region Sumy wurden infolge russischer Angriffe zwei Männer verletzt. Wohnhäuser, Infrastruktureinrichtungen und Unternehmen wurden beschädigt. Dies teilte die Nationalpolizei am Sonntag, dem 31. Mai, mit.

So wurde in der Gemeinde Krasnopol ein 58-jähriger Mann verletzt, als eine feindliche Drohne ein Auto traf. Außerdem wurden ein Auto und ein Gebäude der Forstverwaltung beschädigt sowie ein Privathaus zerstört.

In der Gemeinde Schostka wurde hingegen ein 78-jähriger Mann durch den Einschlag einer russischen Drohne verletzt.

Beschädigt wurden Objekte der kritischen Infrastruktur, zwei Geschäfte, eine Autowaschanlage, das Gebäude eines Busbahnhofs, 17 Mehrfamilienhäuser, ein Unternehmen, drei Privathäuser, die Räumlichkeiten einer Apotheke, Bildungseinrichtungen sowie zwei PKWs.

Vor Ort waren Ermittlungs- und Einsatzteams der Polizei sowie Sprengstoffexperten im Einsatz. Die Sicherheitskräfte dokumentierten die Folgen der Angriffe, hielten die Zerstörungen fest und sammelten Beweise für Kriegsverbrechen der Russischen Föderation.

Zur Erinnerung: Russische Truppen führten innerhalb von 24 Stunden 976 Angriffe auf 55 Ortschaften im Gebiet Saporischschja durch. Bei den jüngsten Angriffen kamen zwei Menschen ums Leben, sieben weitere wurden verletzt.

In der Region Tschernihiw kam hingegen ein 58-jähriger Mann infolge eines russischen Angriffs ums Leben.