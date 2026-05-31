Russische Truppen haben ein Unternehmen in der Region Tschernihiw angegriffen; dabei kam ein Mann ums Leben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem Drohnenangriff in der Region Tschernihiw kam ein Mann ums Leben, sieben Lastwagen wurden zerstört – so der staatliche Katastrophenschutzdienst.

Russische Invasoren griffen mit einer Drohne das Gelände eines Unternehmens in der Region Tschernihiw (Bezirk Koriukivka) an; ein 58-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Quelle: Staatlicher Notdienst

Details: Es wird berichtet, dass in der Nacht eine feindliche Drohne das Gelände eines Unternehmens im Bezirk Koryukivka getroffen hat.