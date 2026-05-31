Die Ukraine hat von Deutschland eine neue IRIS-T-Abschussrampe erhalten, so Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Kiew benötigt weiterhin Raketen für die Luftabwehrsysteme. Deutschland hat der Ukraine eine weitere Abschussrampe des Flugabwehrraketensystems IRIS-T übergeben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.