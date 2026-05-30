Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Sanktionen fordert das ukrainische Außenministerium nun auf der Juni-Sitzung gegen Russland? Das ukrainische Außenministerium wies die Vorwürfe Russlands zurück, Kiew habe angeblich das Kernkraftwerk Saporischschja angegriffen. Das Ministerium bezeichnete die Erklärungen von „Rosatom“ als eine weitere Informationskampagne, die zeitlich auf die Sitzung des Gouverneursrats der IAEO abgestimmt sei.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Stellungnahme des ukrainischen Außenministeriums.