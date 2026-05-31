Der Sommer in der Ukraine beginnt mit warmem Wetter: Die Wettervorhersage ist optimistisch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo ist morgen mit Regen zu rechnen und wo mit einer Erwärmung? In der Ukraine wird morgen, am 1. Juni, warmes Wetter ohne starken Wind erwartet. In einigen Regionen ist Regen möglich.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Facebook-Beitrag der Wettervorhersagerin Natalka Didenko.