Die heißeste Hitzewelle in der Ukraine wurde am 28. August in Mykolajiw registriert

Die heißeste Temperatur in der Ukraine – 38,5 °C – wurde am 28. August in Mykolajiw gemessen. Das meldete das Ukrhydromet-Zentrum.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Gebiet der Ukraine weiterhin unter dem Einfluss tropischer Luftmassen afrikanischen Ursprungs steht, so dass am Montag die Tageshöchstwerte in vielen Gebieten die bisherigen Rekordwerte übertrafen.

„Laut den Wetterstationen wurden Überschreitungen von 1-5 °C registriert“, so die Meteorologen.

Temperaturrekorde am 28. August:

Tschernihiw – 34,6 °C

Riwne – 33,1 °C

Schytomyr – 36,3 °C

Kiew – 35,7 °C

Lwiw – 33,0 °C

Ternopil – 34,4 °C

Chmelnyzkyj – 35,0 °C

Winnyzja – 37,4 °C

Kropywnyzkyj – 36,6 °C

Odessa – 34,8 °C

Mykolajiw – 38,5 °C

Morgen, am 30. August, wird die Temperatur jedoch von den westlichen Regionen ausgehend allmählich sinken, eine atmosphärische Kaltfront wird lang erwartete Regenfälle und manchmal auch Schauer und Hagel verursachen.

Wir erinnern daran, dass in Kiew bereits den zweiten Tag in Folge neue Temperaturrekorde aufgestellt wurden. Die Klimanorm wird um 8°C überschritten.