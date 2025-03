Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat der Vorsitzenden der prorussischen rumänischen Partei SOS Rumänien, Diana Iovanoviciu-Soshoaca, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine unterstützt, die Einreise in die Ukraine für drei Jahre untersagt.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat der Chefin der pro-russischen rumänischen Partei SOS Rumänien, Diana Iovanovicișoaca, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine unterstützt, die Einreise in die Ukraine für drei Jahre untersagt.

Quelle: Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine

Einzelheiten: Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes schreibt die ausländische Politikerin Briefe an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, in denen sie Russlands umfassende Invasion in der Ukraine lobt und zur Übernahme des ukrainischen Staates aufruft.

Gleichzeitig stellt Shoshoake die nationale Souveränität und die international anerkannten Grenzen der Ukraine in Frage, insbesondere in den westlichen und südwestlichen Regionen des Landes.

Darüber hinaus verbreitet die Ausländerin bei ihren öffentlichen Reden in Rumänien und anderen EU-Ländern regelmäßig Kreml-Narrativen.